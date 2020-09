Diritti tv | «Amazon e Netflix interessate alla Serie A»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 28 settembre 2020) Luigi De Siervo, AD Lega CalcioA Nessuno, per il momento, ha calato l’asso. Evidentemente, non è ancora arrivato il momento per farlo. Nella partita per l’assegnazione deitv dellaA (stagioni 2021/2024) si sono però iniziate a scoprire le prime carte. E così si è saputo quel che era stato ventilato già da tempo: a mostrare interesse per la posta in gioco ci sono anche le nuove e munifiche piattaforme dello streaming. A comunicarlo è stato Luigi De Siervo, AD della Lega Calcio diA, intervenendo su RadioRai. Il top manager, facendo il punto sulla futura assegnazione deitv, ha affermato: “Abbiamo un interlocutore molto forte come Sky, abbiamo Dazn, che ha dimostrato di credere nell’Italia con un ...