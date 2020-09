Coronavirus, latte materno sicuro: "Il virus non si trasmette allattando" (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA - Il Covid-19 non è trasmissibile attraverso l'allattamento materno. Lo ha affermato uno studio italiano condotto da una squadra multicentrica coordinata dalla Città della Salute di Torino . I ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA - Il Covid-19 non è trasmissibile attraverso l'allattamento. Lo ha affermato uno studio italiano condotto da una squadra multicentrica coordinata dalla Città della Salute di Torino . I ...

