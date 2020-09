“C’è altro che deve dirci…”. Gabriel Garko, dopo il coming out al GF Vip c’è chi vuole vederci chiaro. Cosa sta succedendo dietro le quinte (Di lunedì 28 settembre 2020) Gabriel Garko ‘bacchettato’ da Selvaggia Lucarelli. La confessione pubblica dell’attore ha fatto discutere moltissimo e continua a farlo accadere. Tra il sostegno di molti fan e altrettanti polemiche in seguito al coming out, Gabriel Garko ha dichiarato che vorrebbe “poter dire perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà”. Da qui, la decisione presa da Selvaggia di dire la sua. Su TPI si legge quanto afferma la Lucarelli: “Penso che Gabriel Garko sia una brava persona e che abbia parecchie cose da risolvere, ma che la prima Cosa da risolvere non sia dirci che è gay, perché lo sappiamo e non ce ne frega niente. Il fatto che sia convinto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020)‘bacchettato’ da Selvaggia Lucarelli. La confessione pubblica dell’attore ha fatto discutere moltissimo e continua a farlo accadere. Tra il sostegno di molti fan e altrettanti polemiche in seguito alout,ha dichiarato che vorrebbe “poter dire perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà”. Da qui, la decisione presa da Selvaggia di dire la sua. Su TPI si legge quanto afferma la Lucarelli: “Penso chesia una brava persona e che abbia parecchie cose da risolvere, ma che la primada risolvere non sia dirci che è gay, perché lo sappiamo e non ce ne frega niente. Il fatto che sia convinto ...

