Calciomercato Juventus | pronto il colpo last minute | in arrivo un big

Leggi su inews24

(Di lunedì 28 settembre 2020) della Serie A. Paratici vuole alzare il livello qualitativo dell’attacco a disposizione di Pirlo Laammirata, si fa per dire, nella sfida dell’Olimpico contro la Roma non ha convinto nessuno. Dalla società all’allenatore sanno che ci vorrà ben altro quest’anno per essere all’altezza … L'articolo proviene da .