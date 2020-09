Calciomercato Benevento: colpo Iago Falque, oggi sarà in città per la firma (Di lunedì 28 settembre 2020) Calciomercato Benevento: Iago Falque è pronto a diventare un nuovo giocatore delle Streghe. oggi in città per la firma Dopo l’importante vittoria in rimonta contro la Sampdoria, il Benevento si regala un grande colpo di mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, è fatta per l’arrivo di Iago Falque in giallorosso. Il fantasista spagnolo che lascia il Torino per rilanciarsi alla corte di Inzaghi. Ieri l’accelerata decisiva. L’ex Genoa arriva in prestito secco: agirà da trequartista (insieme a Caprari) alle spalle della punta centrale, nel 4-3-2-1 di Inzaghi. oggi sarà a Benevento per la firma, e subito ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020)è pronto a diventare un nuovo giocatore delle Streghe.in città per laDopo l’importante vittoria in rimonta contro la Sampdoria, ilsi regala un grandedi mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, è fatta per l’arrivo diin giallorosso. Il fantasista spagnolo che lascia il Torino per rilanciarsi alla corte di Inzaghi. Ieri l’accelerata decisiva. L’ex Genoa arriva in prestito secco: agirà da trequartista (insieme a Caprari) alle spalle della punta centrale, nel 4-3-2-1 di Inzaghi.sarà aper la, e subito ...

