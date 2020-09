Age of Empires III: Definitive Edition - prova (Di lunedì 28 settembre 2020) La nostalgia è uno dei sentimenti più potenti quando si parla di intrattenimento. Chi di noi, fra i più stagionati, non pensa con una certa emozione ai momenti di divertimento legati a periodi della giovinezza? La spensieratezza della gioventù mescolata al gusto della scoperta (fortissimo nel nostro hobby) creano una sorta di magia che avvolge i ricordi e li rende splendenti. Quanto più potente è il ricordo quanto, spesso, deludente la realtà e ci si trova spesso un po' delusi quando si rivisitano le grandi glorie del passato. Siamo nell'era del progresso ultra veloce e l'intrattenimento non è certo un'eccezione.Age of Empires ha già ricevuto il trattamento "Definitive Edition" nei suoi primi due episodi e in entrambi i casi i risultati sono stati lusinghieri: ottima ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 settembre 2020) La nostalgia è uno dei sentimenti più potenti quando si parla di intrattenimento. Chi di noi, fra i più stagionati, non pensa con una certa emozione ai momenti di divertimento legati a periodi della giovinezza? La spensieratezza della gioventù mescolata al gusto della scoperta (fortissimo nel nostro hobby) creano una sorta di magia che avvolge i ricordi e li rende splendenti. Quanto più potente è il ricordo quanto, spesso, deludente la realtà e ci si trova spesso un po' delusi quando si rivisitano le grandi glorie del passato. Siamo nell'era del progresso ultra veloce e l'intrattenimento non è certo un'eccezione.Age ofha già ricevuto il trattamento "" nei suoi primi due episodi e in entrambi i casi i risultati sono stati lusinghieri: ottima ...

IGNitalia : Abbiamo messo le mani su una versione preliminare di #AgeofEmpires 3: Definitive Edition, aspettando l'uscita previ… - Eurogamer_it : Leggende che ritornano. #aoe3 #ageofempires3 - bot_naps : Il famoso clunky di Revengeronio ha fatto la pizza nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - bot_naps : Il famoso trentacinquenne di Kami ha rebuildato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - bot_naps : Il famoso clunky di Tiablo ha subito 7 rigori nell'ultima live di Age of Empires - Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : Age Empires Age of Empires 3 Definitive Edition: alla riscoperta del nuovo mondo Everyeye.it Age of Empires 3 Definitive Edition: alla riscoperta del nuovo mondo

A 15 anni di distanza dal lancio anche il terzo capitolo di Age of Empires è pronto a tornare sul mercato in una nuova veste estetica, e non solo.

Age of Empires III: Definitive Edition - prova

Abbiamo provato la versione preview di Age of Empires III: Definitive Edition e vi raccontiamo cosa possono aspettarsi i nostalgici di una delle serie più rappresentative del genere RTS di sempre.

A 15 anni di distanza dal lancio anche il terzo capitolo di Age of Empires è pronto a tornare sul mercato in una nuova veste estetica, e non solo.Abbiamo provato la versione preview di Age of Empires III: Definitive Edition e vi raccontiamo cosa possono aspettarsi i nostalgici di una delle serie più rappresentative del genere RTS di sempre.