Serena Grandi condannata – Si difende, “Distratta dal mio tumore di 5 cm” (Di domenica 27 settembre 2020) Serena Grandi a Live – Non è la d’Urso per dire la sua in merito alla condanna per bancarotta. Il suo ristorante infatti è stato messo al vaglio degli inquirenti in seguito alla denuncia di alcuni dipendenti. Secondo i testimoni, non sarebbero stati pagati a lungo. E così La Locanda di Miranda è fallita. “I miei testimoni non c’erano perchè non erano stati avvisati, io non c’ero perchè non ero stata avvisata”, dice l’attrice. Serena Grandi lamenta la perdita di 700 mila euro e l’impossibilità di potersi difendere durante la prima udienza. Serena Grandi parla della condanna – “Ero in ospedale, ho perso un po’ il controllo” “Io mi scuso con i ... Leggi su giornal (Di domenica 27 settembre 2020)a Live – Non è la d’Urso per dire la sua in merito alla condanna per bancarotta. Il suo ristorante infatti è stato messo al vaglio degli inquirenti in seguito alla denuncia di alcuni dipendenti. Secondo i testimoni, non sarebbero stati pagati a lungo. E così La Locanda di Miranda è fallita. “I miei testimoni non c’erano perchè non erano stati avvisati, io non c’ero perchè non ero stata avvisata”, dice l’attrice.lamenta la perdita di 700 mila euro e l’impossibilità di potersire durante la prima udienza.parla della condanna – “Ero in ospedale, ho perso un po’ il controllo” “Io mi scuso con i ...

trash_italiano : Assurdo che Serena Grandi non possa difendersi in tribunale con 'io so' premio Oscar' #noneladurso - pascaziomarco : RT @LiveNoneladUrso: Serena Grandi condannata a 2 anni di carcere, oggi la sua versione a Live #noneladurso - ITERESI1 : Momento fortissimo anche lo spazio dedicato al caso di Serena Grandi #noneladurso - VSpritzina : RT @trashastrale: SERENA GRANDI CONDANNATA A 2 ANNI DI CARCERE. COME LA IMMAGINO IN TRIBUNALE ?????? @LiveNoneladUrso @carmelitadurso #none… - VSpritzina : RT @trash_italiano: Assurdo che Serena Grandi non possa difendersi in tribunale con 'io so' premio Oscar' #noneladurso -