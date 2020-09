Roma, Fonseca: 'Mi fido della società. La cessione di Dzeko? Eravamo tutti d'accordo' (Di domenica 27 settembre 2020) Roma - Primo punto guadagnato in campionato, dopo quello tolto a Verona per il ko a tavolino, per la Roma di Paulo Fonseca che in superiorità numerica non riesce ad andare oltre il 2 a 2 contro la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020)- Primo punto guadagnato in campionato, dopo quello tolto a Verona per il ko a tavolino, per ladi Pauloche in superiorità numerica non riesce ad andare oltre il 2 a 2 contro la ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Fonseca: 'Non sono soddisfatto del risultato, ma abbiamo creato situazioni e abbiamo giocato per vincere la part… - ilRomanistaweb : 'Soddisfatto della prestazione, ma non del risultato. La differenza sta nel non finalizzare le tante occasioni crea… - Datafriedkin : RT @ilbanale: @Datafriedkin Con gioia ed entusiasmo veleggiavi. Fonseca ha trascorso una settimana dove tutti spingevano per allegri, non p… - RomAmor18831758 : Tatticamente la Roma è stata superiore alla Juve. Panchine di Pirlo: 2 (compreso oggi) Panchine di Fonseca: oltre 500 #grazialcazzo - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Fonseca: 'Non sono soddisfatto del risultato, ma abbiamo creato situazioni e abbiamo giocato per vincere la part… -