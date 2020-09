Ricasoli | come terroir comanda

(Di domenica 27 settembre 2020) Conservare la memoria storica di un territorio, continuando ad alimentarne l’evoluzione. Si può provare a riassumere così il mondo di, un’azienda, e prima di tutto una famiglia, che da secoli è uno dei simboli del Chianti Classico e che ha contribuito a fare la storia di questa denominazione. Perl’evoluzione passa anche per la conoscenza del proprio. Una convinzione che nel 2008 ha portato il barone Francesco, oggi presidente alla guida dell’azienda, ad avviare un’approfondita ricerca sulla zonazione in collaborazione con il CRA (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura), culminata con l’individuazione delle 5 migliori tipologie di suoli tra le 19 presenti nei 240 ettari di vigneto delle tenute di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricasoli come

LA NAZIONE

Doveva esserci anche il Palazzo delle statue di via Ricasoli ad Arezzo, la sede della Soprintendenza, tra i siti museale aperti per le Giornate europee del patrimonio, ma il maltempo ha provocato dann ...Enpa Firenze lascia la sede storica di via Ricasoli 73r Firenze, pieno centro, per trasferire i propri locali in zona stadio, creando così un unico polo ...