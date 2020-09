Quartararo trionfa in Catalogna, Dovizioso e Rossi fuori (Di domenica 27 settembre 2020) MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo vince il Gran Premio della Catalogna, ottavo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP. Il pilota francese della Yamaha Petronas al Montmelò ritrova il successo e soprattutto la leadership del campionato. Seconda posizione e terza posizione per i due spagnoli del team Suzuki, Joan Mir e Alex Rins, mentre il pole-man Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) chiude al quarto posto. In top-10 anche Jack Miller, Francesco Bagnaia, Takaaki Nakagami, Danilo Petrucci, Maverick Vinales e Cal Crutchlow. Da annotare due ritiri pesanti per le due ruote italiane: a 9 giri dal termine Valentino Rossi è stato costretto ad abbandonare la gara a causa di una caduta in solitaria in curva 2. Stessa sorte all’ormai ex leader del Motomondiale Andrea Dovizioso, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020) MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Fabiovince il Gran Premio della, ottavo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP. Il pilota francese della Yamaha Petronas al Montmelò ritrova il successo e soprattutto la leadership del campionato. Seconda posizione e terza posizione per i due spagnoli del team Suzuki, Joan Mir e Alex Rins, mentre il pole-man Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) chiude al quarto posto. In top-10 anche Jack Miller, Francesco Bagnaia, Takaaki Nakagami, Danilo Petrucci, Maverick Vinales e Cal Crutchlow. Da annotare due ritiri pesanti per le due ruote italiane: a 9 giri dal termine Valentinoè stato costretto ad abbandonare la gara a causa di una caduta in solitaria in curva 2. Stessa sorte all’ormai ex leader del Motomondiale Andrea, ...

