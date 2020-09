L’Allieva 3 | il cast

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 27 settembre 2020) Torna L’Allieva, la fiction di Raiuno tratta dai romanzi di Alessia Gazzola e giunta alla terza stagione, in onda dal 27 settembre 2020. Ad Alice (Alessandra Mastronardi) e Claudio (Lino Guanciale) si uniscono amici e colleghi che già conosciamo, ma anche dei nuovi ingressi che scompiglieranno le carte in alcuni casi. Scopriamo, allora, ilde L’Allieva 3. (foto di P. Bruni) Alice (Alessandra Mastronardi) Alice non è più un’allieva. È un medico legale a tutti gli effetti, proprio come Claudio. La loro storia d’amore è ormai stabile e Claudio le chiede di sposarlo. A mandare in crisi Alice, però, è l’arrivo della nuova “Suprema”, la prof.ssa Andrea Manes (Antonia Liskova): carriera sfavillante, carisma da vendere, single. Alice viene scelta come sua assistente personale e, ...