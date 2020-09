Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli a letto insieme: scatta il bacio? [FOTO] (Di domenica 27 settembre 2020) Nel Grande Fratello Vip sembra stiano nascendo le prime coppie e la serata di ieri è stata all’insegna dell’amore e del divertimento. Infatti, Franceska Pepe si è dichiarata a Tommaso Zorzi affermando che il suo essere così ‘irraggiungibile’ lo rendo ancora più affascinante. I due nei giorni scorsi sono stati protagonisti di vari battibecchi, ma la cosa sembra superata. Eppure, nonostante il rifiuto da parte dell’influencer nei confronti della modella, la Pepe ha tentato di baciarlo, ma senza alcun successo. Ma nel frattempo, altri due gieffini facevano sul serio: stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Vediamo meglio cosa è successo. Elisabetta e Pierpaolo: bacio nella notte? La ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 27 settembre 2020) Nel Grande Fratello Vip sembra stiano nascendo le prime coppie e la serata di ieri è stata all’insegna dell’amore e del divertimento. Infatti, Franceska Pepe si è dichiarata a Tommaso Zorzi affermando che il suo essere così ‘irraggiungibile’ lo rendo ancora più affascinante. I due nei giorni scorsi sono stati protagonisti di vari battibecchi, ma la cosa sembra superata. Eppure, nonostante il rifiuto da parte dell’influencer nei confronti della modella, la Pepe ha tentato di baciarlo, ma senza alcun successo. Ma nel frattempo, altri due gieffini facevano sul serio: stiamo parlando di. Vediamo meglio cosa è successo.nella notte? La ...

