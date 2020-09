Domenica In | ospiti Alessandra Mastronardi | Lino Guanciale ed Emma | oggi su Rai1

Leggi su movieplayer

(Di domenica 27 settembre 2020)In e Mara Venier tornanosualle 14.00 insieme a tanti, tra cuiedMarrone.In tornasualle 14.00 con tantiin studio e in collegamento per la terza puntata di stagione, in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta, come sempre, da Mara Venier., i due attori amatissimi dal pubblico televisivo interverranno in studio per presentare la fiction diL'Allieva 3.Marrone si racconterà a tutto tondo per ...