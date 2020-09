Covid-19, il bollettino del 27 settembre: i numeri dell’epidemia (Di domenica 27 settembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, domenica 27 settembre, comunicherà i dati dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino. Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi domenica 27 settembre, renderà noti i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia. IN AGGIORNAMENTO Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato … L'articolo Covid-19, il bollettino del 27 settembre: i numeri dell’epidemia proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 27 settembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, domenica 27, comunicherà i dati dell’epidemia da-19 in Italia tramite. Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi domenica 27, renderà noti idell’epidemia da coronavirus in Italia. IN AGGIORNAMENTO Coronavirus,: idel-19 in Italia nella giornata di sabato … L'articolo-19, ildel 27: idell’epidemia proviene da YesLife.it.

lucarango88 : ?? #Bollettino #Coronavirus #Lombardia #27settembre Casi Positivi +216 (106.204 +0,20%) Deceduti +5 (16.946 +0,03%)… - citynowit : “I soggetti posti in 'Quarantena Domiciliare' sono in totale 441 ” - Ravenna24ore : Covid-19, il bollettino. Calano i casi arrivi in regione, nel ravennate 4 nuovi casi - Roma_H_24 : Covid-19, il bollettino dello Spallanzani: '14 pazienti necessitano di terapia intensiva' - - Roma_H_24 : Covid-19, il bollettino dello Spallanzani: '14 pazienti necessitano di terapia intensiva' - -