Bologna: Mihajlovic "troppe critiche a noi, Milan più forte"

ANSA, - Bologna, 27 SET - "Dopo la sconfitta a Milano ho letto sui giornali critiche un po' troppo eccessive", la prestazione del Bologna "è stata discreta", "abbiamo perso fuori casa contro un Milan, ..."

