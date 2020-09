Anticipazioni Tempesta d’Amore lunedì 28 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 27 settembre 2020) Lunedì 28– La presa di coscienza di Nadja: Nadja si rende conto che il suo piano non ha funzionato e di conseguenza pensa bene di fuggire. La donna è sicura che lontana dal Furstenhof nessuno potrà accusarla di nulla, ma in questo ragionamento fa male i suoi calcoli dato che intanto ha lasciato dietro di sè delle orme schiaccianti che attestano la sua colpevolezza. Chi incontrerà lungo il suo cammino che le farà capire di essere in pericolo per quello che ha fatto? L'articolod’Amore lunedì 28News Programmi Tv.