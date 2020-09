Tu Si Que Vales 2020: Action Boys (video e gallery) (Di sabato 26 settembre 2020) Nella terza puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 26 settembre 2020, abbiamo visto anche gli Action Boys, quattro ragazzi dai 22 ai 24 anni che sono anche stuntmen professionisti. Il gruppo si è esibito sulla giostra meglio nota come “calci in cuclo”, in cui per prendere la coda hanno messo in scene delle acrobazie davvero pericolose, considerata la velocità a cui andavano. Per loro tre sì ed un no, di Teo Mammucari. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di nella puntata di Tu Si Que ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 26 settembre 2020) Nella terza puntata di Tu Si Quedi stasera, 26 settembre, abbiamo visto anche gli, quattro ragazzi dai 22 ai 24 anni che sono anche stuntmen professionisti. Il gruppo si è esibito sulla giostra meglio nota come “calci in cuclo”, in cui per prendere la coda hanno messo in scene delle acrobazie davvero pericolose, considerata la velocità a cui andavano. Per loro tre sì ed un no, di Teo Mammucari. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione di nella puntata di Tu Si Que ...

