Tromba marina | danni e paura a Torrione

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 26 settembre 2020) di Monica De Santis, tanta, tantissima, ieri mattina a Salerno, dove una spettacolare, quanto spaventosad’ariasi è abbattuta, provocando ingentisoprattutto nel quartiere, dove in via Marino Freccia, nelle adiacenza della farmacia Grimaldi, sono caduti molti alberi e detriti vari, che hanno bloccato per ore la circolazione. Nessun ferito ma solo tantatra i residenti del quartiere. Molte le ipotesi avanzate, dagli abitanti della zona, sui rischi corsi in caso di istituti scolastici aperti. L’orario, in cui si è abbattuta lad’aria, infatti, coincide con l’orario in cui i ragazzi si recano a scuola. Ma fortunatamente, il posticipo, dell’apertura delle scuole ha evitato ...