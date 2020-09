Riapertura stadi: frenata dal Cts e dal Ministro Speranza. No al 25% degli spettatori (Di sabato 26 settembre 2020) C’è ancora scetticismo sulla Riapertura degli stadi al 25% degli spettatori: frenata sia da parte del Cts che dal Ministro Speranza Ieri il Ministro Spadafora ha annunciato un importante novità riguardante i tamponi da effettuare ai calciatori, aggiungendo che: «manca solo un altro tassello per completare la ripartenza». Questo tassello, logicamente, è la Riapertura degli stadi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il traguardo sembra lontano. Dalla freddezza del Cts alle parole di Speranza passando per il no della Regione Lazio, che si è dissociata dal protocollo del 25 per cento, si sta consolidando la linea dello ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) C’è ancora scetticismo sullaal 25%sia da parte del Cts che dalIeri ilSpadafora ha annunciato un importante novità riguardante i tamponi da effettuare ai calciatori, aggiungendo che: «manca solo un altro tassello per completare la ripartenza». Questo tassello, logicamente, è la. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il traguardo sembra lontano. Dalla freddezza del Cts alle parole dipassando per il no della Regione Lazio, che si è dissociata dal protocollo del 25 per cento, si sta consolidando la linea dello ...

