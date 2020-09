Oscar Piastri approda in Formula 2 (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo la vittoria del titolo in Formula 3, il giovane campione australiano Oscar Piastri correrà nella categoria cadetta nella prossima stagione. Diverse le ipotesi su un suo futuro in Prema, di cui si sta occupando direttamente il suo manager: Mark Webber. Oscar Piastri vince il campionato di Formula 3 Se da una parte le gare della massima categoria si protrarranno fino a dicembre, la Formula 3 si conclude al Mugello con un nuovo campione: Oscar Piastri. Il 19enne australiano che proprio quest’anno è entrato a far parte del programma di Renault Sport Academy vince il campionato con soli tre punti di vantaggio sul francese Théo Pourchaire e con un distacco di quattro punti dal compagno di squadra Logan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo la vittoria del titolo in3, il giovane campione australianocorrerà nella categoria cadetta nella prossima stagione. Diverse le ipotesi su un suo futuro in Prema, di cui si sta occupando direttamente il suo manager: Mark Webber.vince il campionato di3 Se da una parte le gare della massima categoria si protrarranno fino a dicembre, la3 si conclude al Mugello con un nuovo campione:. Il 19enne australiano che proprio quest’anno è entrato a far parte del programma di Renault Sport Academy vince il campionato con soli tre punti di vantaggio sul francese Théo Pourchaire e con un distacco di quattro punti dal compagno di squadra Logan ...

127 millesimi hanno separato Victor Martins da Caio Collet nel primo turno di qualifica di Zandvoort della Formula Renault Eurocup. Il pilota francese ha così conquistato la quinta pole position stagi ...

Il pilota francese è stato protagonista della stagione 2020 della Formula 3 ed in questa intervista esclusiva ci ha parlato della sua volontà di continuare a stupire per arrivare presto in Formula 1.

127 millesimi hanno separato Victor Martins da Caio Collet nel primo turno di qualifica di Zandvoort della Formula Renault Eurocup. Il pilota francese ha così conquistato la quinta pole position stagi ...Il pilota francese è stato protagonista della stagione 2020 della Formula 3 ed in questa intervista esclusiva ci ha parlato della sua volontà di continuare a stupire per arrivare presto in Formula 1.