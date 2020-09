Neri Marcorè | Rinascere con l' arte si può Più di 300 000 turisti in quattro anni grazie a ' Risorgimarche'

(Di sabato 26 settembre 2020) Firenze, 26 settembre –(Immediapress) - “Musica e turismo lento. La riscoperta dei vicoli e dei centri minori”. Questo il titolo del panel che ha aperto la seconda giornata del Festival Nazionale dell'Economia Civile 2020, al quale ha preso pl'attore;. Non solo brutte notizie dal settoreco, ma anche esperienze virtuose il cui volano principale è l'. Ne ha parlato lo stesso artista, facendo riferimento all'esperienza di “”, progetto supportato dalle Banche di Credito Cooperativo eal quale sono arrivate nella regione; di 300.000 presenze in. «E' un programma giunto alla quarta edizione e nato ...

CronacaDiretta : L'intervento al Festival Nazionale dell'Economia Civile -

Ultime Notizie dalla rete : Neri Marcorè

Adnkronos

Firenze, 26 settembre –(Immediapress) - “Musica e turismo lento. La riscoperta dei vicoli e dei centri minori”. Questo il titolo del panel che ha aperto la seconda giornata del Festival Nazionale dell ...Tutto pronto per i Premi di LiberEtà. Appuntamento per l’8 ottobre a Roma e in diretta streaming per l’evento dal titolo “L’uguaglianza fa la differenza“. Nel corso dell’iniziativa, condotta da Neri M ...