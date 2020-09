Llorente – Offerta ufficiale dello Spezia, la risposta dello spagnolo (Di sabato 26 settembre 2020) Il giornalista RAI Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro di Llorente. Fernando Llorente si è preso del tempo … L'articolo Llorente – Offerta ufficiale dello Spezia, la risposta dello spagnolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 26 settembre 2020) Il giornalista RAI Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro di. Fernandosi è preso del tempo … L'articolo, laproviene da ForzAzzurri.net.

cn1926it : #RAI – Offerta ufficiale dello #Spezia per #Llorente. #MilikTottenham, la proposta del #Napoli non convince - tuttonapoli : Rai - Llorente, offerta ufficiale dello Spezia: il Napoli aiuterebbe sull'ingaggio, le ultime - infoitsport : Napoli, nuova squadra per Llorente: offerta dalla Spagna, può giocare la Champions - Paroladeltifoso : Un allenatore è “pazzo” di Llorente, offerta dalla Premier - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Llorente ha avuto un'offerta dallo Spezia, il Crotone la prossima settimana potrebbe accelerare… -