Il Talent Antimafia a Ostia è un premio contro la criminalità (Di sabato 26 settembre 2020) La seconda edizione del Talent Antimafia, a cura dell'Associazione #Noi che promuove l'iniziativa contro la criminalità, si avvia verso la conclusione. Andrà in scena a Ostia, domenica 27 settembre dalle ore 16.30, presso il Multisala Cineland in Viale dei Romagnoli, dove si esibiranno i giovani Talenti impegnati sul palco a colpi di performance di danza, musica, teatro e narrativa/poesia. Sono queste le categorie artistico-culturali del contest presentato da Alessandra Casale, patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma e finanziato oltre dalla FNSI e da Assostampa Puglia. Alla finale di domenica parteciperanno 16 finalisti provenienti da tutta Italia, ognuno nella propria categoria di riferimento. Per la musica si affronteranno Liceo Minturno, Kallaste, Spirito ...

Tutto è pronto per la finalissima della seconda edizione del «Talent Antimafia #Noi». L’evento, programmato per domenica 27 settembre, si terrà al Multisala Cineland a Ostia, a partire dalle 16.30. Il ...

Maltempo, il Talent Antimafia si farà a Cineland

(AGR) Il maltempo previsto per domenica non solo ha fatto rinviare la tradizionale festa della Regina Pacis, prevista per l’ultima domenica di settembre per chiudere la stagione, ma ha costretto a cam ...

