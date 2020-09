GP Catalogna qualifiche Moto3 | Arbolino straccia il record

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 settembre 2020) Tonynon si accontenta di segnare il giro più veloce di tutte le prove libere, ma alza l’asticella nelladel mondialedel GP di. Con 1’47″762 il lombardo del Team Snipers non solo firma la pole position, ma fa segnare il nuovodel circuito. “Arbo” batte lo specialista del giro secco Raul Fernandez, che cade nell’ultimo giro. Lo spagnolo del team KTM Ajo dovrà accontentarsi del secondo tempo, per una volta. Chiude la prima fila Gabriel Rodrigo. Albert Arenas apre la seconda fila. Il leader del mondiale deve passare per la Q1, ma la sua sessione è un calvario. In una sessione dalle temperature basse (24 gradi sull’asfalto), lo spagnolo del Team Aspar gira su tempi non rapidissimi, e non dispone ...