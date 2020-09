Giorno 1 di LoL Worlds 2020 segna il record di views per il Play in stage (Di sabato 26 settembre 2020) Il 2020 League of Legends World Championship è finalmente arrivato e già il primo Giorno fa segnare un nuovo record: stiamo parlando del numero di persone collegate a guardare l’evento. Non si era mai registrato un numero così alto nel Play in stage. Il record è stato segnato durante l’incontro tra i MAD Lions e Team Liquid. Ma questa non è stata l’unica notizia sorprendente del Giorno 1 della competizione; ci sono state infatti anche delle sconfitte inaspettate. Stiamo parlando di quella di LGD Gaming per mano di PSG Talon. Il numero così elevato di spettatori si può spiegare pensando che sia i MAD che Team LIquid sono accreditati come possibili vincitori ... Leggi su esports247 (Di sabato 26 settembre 2020) IlLeague of Legends World Championship è finalmente arrivato e già il primofare un nuovo: stiamo parlando del numero di persone collegate a guardare l’evento. Non si era mai registrato un numero così alto nelin. Ilè statoto durante l’incontro tra i MAD Lions e Team Liquid. Ma questa non è stata l’unica notizia sorprendente del1 della competizione; ci sono state infatti anche delle sconfitte inaspettate. Stiamo parlando di quella di LGD Gaming per mano di PSG Talon. Il numero così elevato di spettatori si può spiegare pensando che sia i MAD che Team LIquid sono accreditati come possibili vincitori ...

Ecco tutto quello che è successo durante la prima giornata dei Mondiali 2020. Dopo molte aspettative, il Campionato mondiale 2020 League of Legends è in corso! Ventidue squadre stanno per mettere tutt ...

L'evento si svolge pochi giorni prima dell'inizio del campionato mondiale League of Legends 2020 (Worlds 2020), la principale competizione LoL al mondo, che quest'anno vede l'organizzazione brasiliana ...

