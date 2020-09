GfVip 5 Quarta puntata – Nominati

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 26 settembre 2020) Ieri sera è andato in onda ilinteressante ma che non ha comunque tenuto testa agli ascolti di Tale e Quale Show. Nemmeno Gabriel Garko è riuscito a risollevare gli ascolti, nonostante tutti i telespettatori stessero aspettando di rivederlo in TV. Laha visto di nuovo protagonista Adua Del Vesco, che ha avuto appunto la possibilità di rivedere il fidanzato Giuliano, dopo 12 giorni. Tutti poi aspettavano l’ingresso di Garko, annunciato ieri pomeriggio, e il confronto con la Del Vesco. Gabriel Garko ha scritto una bellissima lettera in cui si definisce “finalmente libero”. Nessun accenno sulla questione AresGate. Serata partcolare anche per lo scrittore Fulvio Abbate, costretto a difendersi dalle accuse dei giorni precedenti ...