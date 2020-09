Tempesta a Milanello, tromba d’aria al centro sportivo: un albero cade sulla strada (Di venerdì 25 settembre 2020) Danni e disagi questa mattina a Milanello: una tromba d’aria si è abbattuta sul centro sportivo dei rossoneri, mentre i calciatori si allenavano in palestra. Una mezz’ora circa di maltempo di forte intensità, con raffiche di vento e tanta pioggia. Un albero è caduto sulla strada di accesso al centro sportivo, che risulta adesso isolato fino all’avvenuta rimozione dello stesso.L'articolo Tempesta a Milanello, tromba d’aria al centro sportivo: un albero cade sulla strada CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Danni e disagi questa mattina a: unad’aria si è abbattuta suldei rossoneri, mentre i calciatori si allenavano in palestra. Una mezz’ora circa di maltempo di forte intensità, con raffiche di vento e tanta pioggia. Unè cadutodi accesso al, che risulta adesso isolato fino all’avvenuta rimozione dello stesso.L'articolod’aria al: unCalcioWeb.

