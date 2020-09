Tabella Calciomercato 2020 2021 | acquisti cessioni e trattative | Candreva alla Sampdoria

Ultime Notizie dalla rete : Tabella Calciomercato

Fantacalcio ®

Per il momento è stato deciso uno slittamento di tre ore per il calcio d’inizio. Il match, inizialmente in programma alle 15:00, si giocherà infatti alle ore 18:00. Il Genoa ha rinviato la partenza do ...Per la sfida Lecce Pordenone, in diretta oggi per la 1^ giornata di Serie B, tocca ora controllare anche lo storico che unisce i due club, chiamati in causa: anche se questo ci risulta sorprendentemen ...