Salvini rischia la deriva pure sul caso Gregoretti. La memoria difensiva in vista del processo è un'auto-assoluzione (Di venerdì 25 settembre 2020) C'è spazio anche per una citazione di Luca Palamara nella memoria difensiva depositata ieri da Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti. Nel lungo testo, non molto diverso da quello depositato mesi fa dall'ex ministro dell'Interno alla giunta per le autorizzazioni a procedere, rivolgendosi al giudice per le indagini preliminari il Capitano ricorda "anche le intercettazioni" del pm indagato per corruzione a Perugia e in cui con un altro magistrato, Paolo Auriemma, riferendosi all'ex Ministro dell'interno diceva: "ora bisogna attaccarlo". Può sembrare un passaggio di secondo piano ma la realtà è che questa frase, contenuta nelle 50 pagine di memoria difensiva, descrive a pieno il ...

