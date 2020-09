Recovery Fund, si scatena la rivolta in Europa: ecco cosa può succedere ora (Di venerdì 25 settembre 2020) Recovery Fund , nuova frenata dai Paesi cosidetti 'frugali'. Come riporta TgCom24 , sono sette i Paesi europei che non hanno sostenuto la proposta di una procedura scritta per l'adozione del capitolo 'risorse proprie', che avrebbe aperto la strada alle ratifiche dei ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 settembre 2020), nuova frenata dai Paesi cosidetti 'frugali'. Come riporta TgCom24 , sono sette i Paesi europei che non hanno sostenuto la proposta di una procedura scritta per l'adozione del capitolo 'risorse proprie', che avrebbe aperto la strada alle ratifiche dei ...

CottarelliCPI : La spesa per pensioni ha superato il 17 percento del Pil, più del triplo di quella per la pubblica istruzione. Siam… - luigidimaio : Ci sono 209 miliardi del recovery fund da usare per il Paese. E i comuni saranno fondamentali per spenderli in digi… - ItaliaViva : #Sure e #Mes, a parte le finalità, sono assolutamente identici e sono entrambi molto meno condizionati del… - JosSilvio14 : RT @CottarelliCPI: La spesa per pensioni ha superato il 17 percento del Pil, più del triplo di quella per la pubblica istruzione. Siamo un… - Scacciavillani : RT @NOPopulisti: Di Maio: la differenza su Recovery Fund la farà 'chi spenderà quei soldi per gli amici degli amici o per il bene della col… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Orban e i frugali bloccano il recovery fund L'HuffPost Scuola, protesta degli studenti: «Piano per la riapertura fallimentare. Dovete ascoltarci»

«Siamo in piazza perché a causa del Covid, il 13% degli studenti, ha abbandonato la scuola e il piano di riapertura è stato completamente fallimentare. Servono risposte», Alessandro spiega i motivi ch ...

Di Stefano (M5s) a Fanpage.it: “Vicenda Suarez non c’entra nulla con la legge sullo ius soli”

Sul nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, presentato dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen per superare il sistema Dublino, con lo scopo di alleggerire i Paesi di primo ...

«Siamo in piazza perché a causa del Covid, il 13% degli studenti, ha abbandonato la scuola e il piano di riapertura è stato completamente fallimentare. Servono risposte», Alessandro spiega i motivi ch ...Sul nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, presentato dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen per superare il sistema Dublino, con lo scopo di alleggerire i Paesi di primo ...