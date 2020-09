RAMARRO 100X100 SUL CUORE | SULLA PELLE E SULLA TERZA MAGLIA

Leggi su udine20

(Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo la prima neroverde, il Pordenone Calcio ha presentato ufficialmente sui propri canali social laper la stagione 2020/21 di Serie BKT, realizzata dal nuovo sponsor tecnico Givova. Laè verde e richiama le squame del, simbolo della squadra. Gli inserti, sponsor, nomi e numeri sono in oro, come il logo del Centenario, presente in tutte le divise. Ramarri al 100 per 100, come il capitano Mirko Stefani, pronto per la sua sesta stagione con il Pordenone. Powered by WPeMatico