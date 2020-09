Port Royale 4 disponibile per PC, Xbox One e PS4 (Di venerdì 25 settembre 2020) L’ultimo capitolo della saga marinaresca, Port Royale 4, è finalmente disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4. Diamogli uno sguardo Il publiser Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Minds Studios hanno annunciato l’uscita del loro ultimo trade simulator. Port Royale 4 è infatti finalmente disponibile per PC via Steam, Xbox One e PlayStation 4. È prevista anche una versione per Nintendo Switch che arriverà nel 2021, ma ad oggi ancora non si ha una data certa. Andiamo a vedere più nel dettaglio l’ultimo capitolo della saga di Port Royale. Port Royale 4 è finalmente disponibile su PC, Xbox ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 25 settembre 2020) L’ultimo capitolo della saga marinaresca,4, è finalmentesu PC,One e PlayStation 4. Diamogli uno sguardo Il publiser Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Minds Studios hanno annunciato l’uscita del loro ultimo trade simulator.4 è infatti finalmenteper PC via Steam,One e PlayStation 4. È prevista anche una versione per Nintendo Switch che arriverà nel 2021, ma ad oggi ancora non si ha una data certa. Andiamo a vedere più nel dettaglio l’ultimo capitolo della saga di4 è finalmentesu PC,...

GamingTalker : Port Royale 4 è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One, il trailer di lancio - SMARTCDKEYS_IT : PORT ROYALE 4 - 29.99 € - è stato lanciato in vendita Salpa e unisciti alle potenze coloniali di Spagna, Inghilterr… - GamingToday4 : Port Royale 4: il trailer ci ricorda che è uscito oggi per PC, PS4 e Xbox One - Multiplayerit : Port Royale 4: il trailer ci ricorda che è uscito oggi per PC, PS4 e Xbox One - GameSailors : Port Royale 4 è ora disponibile! - News -