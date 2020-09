Parte la Serie B, Monza-Spal 0-0 (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - Monza, 25 SET - Si conclude sullo 0-0 la sfida tra Monza e Spal, valida per la prima giornata della Serie B 2020/21. Al ritorno nel campionato cadetto dopo 19 anni, i brianzoli non vanno ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, -, 25 SET - Si conclude sullo 0-0 la sfida tra, valida per la prima giornata dellaB 2020/21. Al ritorno nel campionato cadetto dopo 19 anni, i brianzoli non vanno ...

