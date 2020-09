Napoli, i commercianti: «Bisogna aumentare i controlli in strada sui ragazzi senza mascherina» (Di venerdì 25 settembre 2020) Su Repubblica Napoli l’appello dei commercianti e ristoratori napoletani attraverso la voce del presidente regionale della Federazione italiana pubblici esercizi, Massimo Di Porzio, proprietario anche dello storico ristorante Umberto: «Bisogna urgentemente aumentare i controlli nelle strade, nelle piazze, nelle zone della movida cittadina, altrimenti anche noi esercizi commerciali rischiamo di pagare un prezzo altissimo». Di Porzio si dice favorevole all’ordinanza di De Luca, che ieri ha reso obbligatorie le mascherine anche all’aperto, ma chiede un maggior controllo nelle strade. Occorre far cessare l’abitudine dei ragazzi di organizzare feste in strada. Assembramenti in cui si scambiano baci e abbracci senza ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) Su Repubblical’appello deie ristoratori napoletani attraverso la voce del presidente regionale della Federazione italiana pubblici esercizi, Massimo Di Porzio, proprietario anche dello storico ristorante Umberto: «urgentementenelle strade, nelle piazze, nelle zone della movida cittadina, altrimenti anche noi esercizi commerciali rischiamo di pagare un prezzo altissimo». Di Porzio si dice favorevole all’ordinanza di De Luca, che ieri ha reso obbligatorie le mascherine anche all’aperto, ma chiede un maggior controllo nelle strade. Occorre far cessare l’abitudine deidi organizzare feste in. Assembramenti in cui si scambiano baci e abbracci...

