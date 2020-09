La Laver Cup cambia sede dal 2022 | si terrà alla O2 Arena di Londra

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 settembre 2020) LaCupdal. La quinta edizione del torneo d’esibizione che schiera annualmente i migliori giocatori europei contro i migliori del resto del mondo si disputerà per la prima voltaO2. “ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore – ha detto Roger Federer a riguardo – Sarà incredibile portare laCup in una delle mie città preferite. Sono sicuro che ai britannici piacerà il modo in cui laCup unisce i top player e tributa le leggende di questo sport”. La quarta edizione si disputerà a Boston nel 2021.