Juventus | Morata da Roma a… Roma | all’Olimpico l’ultimo gol in bianconero

E' stata una settimana particolarmente movimentata in casa Juventus. Dopo il 3-0 rifilato alla Sampdoria domenica sera, si è parlato ben poco del gioco espresso dalla squadra di Andrea Pirlo alla sua prima uscita stagionale. Dopo il fischio finale del match contro il blucerchiati, è accaduto veramente di tutto: tra l'affare Dzeko al momento sfumato, con conseguente ritorno in bianconero di Alvaro Morata, per non parlare dell'ormai noto caso Suarez che avrebbe coinvolto seppur in maniera marginale anche la Juventus, scatenando fiumi di polemiche ed accesi dibattiti soprattutto sui social. Parlando di vicende di campo, questa è anche la settimana del big match di domenica sera, quando all'Olimpico di Roma si affronteranno i giallorossi e la ...

