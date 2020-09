Inter-Fiorentina, Conte in conferenza stampa: “Piena sintonia con la società. Sarà stagione particolare” (Di venerdì 25 settembre 2020) Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Fiorentina Giorno di vigilia per l’Inter che domani sera farà il suo debutto in campionato contro la Fiorentina. In vista della partita contro i viola, l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha incontrato in via telematica i giornalisti nella consueta conferenza stampa pre partita. Ecco le sue parole. Come sta la squadra e come si approccia a questa Serie A? C’è già un obiettivo per questa stagione?Abbiamo lavorato molto bene, sono soddisfatto di queste tre settimane che abbiamo avuto. Siamo stati una delle ultime squadre a finire, abbiamo giocato l’ultima partita il 21 agosto. Abbiamo lavorato ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Antonioinalla vigilia diGiorno di vigilia per l’che domani sera farà il suo debutto in campionato contro la. In vista della partita contro i viola, l’allenatore nerazzurro Antonioha incontrato in via telematica i giornalisti nella consuetapre partita. Ecco le sue parole. Come sta la squadra e come si approccia a questa Serie A? C’è già un obiettivo per questa?Abbiamo lavorato molto bene, sono soddisfatto di queste tre settimane che abbiamo avuto. Siamo stati una delle ultime squadre a finire, abbiamo giocato l’ultima partita il 21 agosto. Abbiamo lavorato ...

