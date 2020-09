Inferno al GfVip | Franceska minaccia | Se parlo io State zitti che è meglio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 25 settembre 2020) Finimondo al Grande Fratello Vip 5.Pepei coinquilini: "che seio vi sme**do tutti quanti". Litiga con mezza casa e si rifiuta di andare in confessionale.Pepe e Tommaso Zorzi hanno scatenato l'a poche ore dalla diretta della quarta puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tutto nasce da una battuta fuori luogo dia Tommaso Zorzi: "Questo tanga per terra qui in bagno; tuo?", l'influencer, che stava facendo il bagno, non risponde ma ci rimane male. Poi la Pepe si; struccata ancora una volta con l'olio da cucina nonostante i coinquilini le avessero detto di non farlo perché; razionato e serve ...