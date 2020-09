Inchiesta Camici: per i pm diffuso coinvolgimento di Fontana (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella richiesta di consegna dei cellulari ai principali si legge che emerge anche volontà di non lasciare messaggi scritti Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella richiesta di consegna dei cellulari ai principali si legge che emerge anche volontà di non lasciare messaggi scritti

MediasetTgcom24 : Inchiesta camici Lombardia, per i pm di Milano c'è 'un diffuso coinvolgimento di Fontana' #AttilioFontana… - Open_gol : Il cognato del governatore voleva riconvertire l'azienda verso la produzione di camici e mascherine «Fatturato dal… - RoccaRemo : RT @janavel7: Novità milanesi sull'àvida famiglia leghista ai tempi del Covid. 'Inchiesta camici L’ira della moglie di #Fontana per la perd… - Paso45038503 : RT @domanigiornale: Nuove perquisizioni nell’inchiesta su #AttilioFontana, indagato dalla procura di Milano insieme al cognato. Gli investi… - MichelaRoi : RT @janavel7: Novità milanesi sull'àvida famiglia leghista ai tempi del Covid. 'Inchiesta camici L’ira della moglie di #Fontana per la perd… -