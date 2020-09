Gabriel Garko, il coming out al GfVip fa già discutere (Di venerdì 25 settembre 2020) Sta facendo parecchio discutere il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip. Vediamo alcune delle reazioni Era nell’aria da tempo, adesso è praticamente ufficiale. Gabriel Garko ha fatto coming out nella casa del Grande Fratello Vip, ammettendo pubblicamente di essere gay. “In realtà è il segreto di Pulcinella”, ammette l’attore dopo anni di … Questo articolo Gabriel Garko, il coming out al GfVip fa già discutere è stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 25 settembre 2020) Sta facendo parecchioilout dial Grande Fratello Vip. Vediamo alcune delle reazioni Era nell’aria da tempo, adesso è praticamente ufficiale.ha fattoout nella casa del Grande Fratello Vip, ammettendo pubblicamente di essere gay. “In realtà è il segreto di Pulcinella”, ammette l’attore dopo anni di … Questo articolo, ilout alfa giàè stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it.

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Gabriel Garko è come il vino, più invecchia più è bono. #GFVIP - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - prosciuttoxcx : finalmente ho una possibilità in più con gabriel garko ora aspetto solo il coming out di fabrizio corona e organizzo una threesome - elisicci : RT @TrashAmmme: La storia d'amore fra Gabriel Garko ed Adua: #GFvip -