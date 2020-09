Coronavirus, la Liguria entra nella lista rossa della Svizzera (Di venerdì 25 settembre 2020) Chi entra in Svizzera dalla Liguria, a partire da lunedì 28 settembre, dovrà passare dieci giorni in quarantena. La decisione è stata presa dall'Ufficio federale della sanità elvetica. Oltre alla regione italiana, nella nuova lista rossa sono entrate anche la Gran Bretagna, il Portogallo e il Belgio (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA PANDEMIA).59 zone soggette all’obbligo di quarantenaIn base all'ultimo aggiornamento sono ora 59 le zone (tra Regioni e Stati) soggette all'obbligo di quarantena. La lista include anche Danimarca, Irlanda, Islanda, Slovenia, Ungheria e Marocco, i territori della Bretagna e i land Alta e Bassa Austria. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 settembre 2020) Chiindalla, a partire da lunedì 28 settembre, dovrà passare dieci giorni in quarantena. La decisione è stata presa dall'Ufficio federalesanità elvetica. Oltre alla regione italiana,nuovasonote anche la Gran Bretagna, il Portogallo e il Belgio (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA PANDEMIA).59 zone soggette all’obbligo di quarantenaIn base all'ultimo aggiornamento sono ora 59 le zone (tra Regioni e Stati) soggette all'obbligo di quarantena. Lainclude anche Danimarca, Irlanda, Islanda, Slovenia, Ungheria e Marocco, i territoriBretagna e i land Alta e Bassa Austria.

repubblica : Coronavirus, in Liguria 108 nuovi casi, a Genova mascherina obbligatoria in centro storico [aggiornamento delle 20:… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la Liguria finisce nella 'lista rossa' della Svizzera #Coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : #coronavirus Per paura del contagio ad Imperia rinunciano 140 scrutatori su 180. Lasciano anche 10 presidenti di se… - gianpaolodabove : Coronavirus. La Svizzera pone in quarantena chi arriva dalla Liguria - SkyTG24 : Coronavirus, la Liguria entra nella lista rossa della Svizzera -