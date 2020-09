Bundesliga, l’Hertha Berlino indosserà una maglia speciale dedicata ad una bimba malata (Di venerdì 25 settembre 2020) Splendido gesto dell’Hertha Berlino, che in occasione del match contro l’Eintracht Francoforte, valido per la seconda giornata di Bundesliga 2020/2021, scenderà in campo con un messaggio speciale sulla maglia. Complice l’assenza di uno sponsor, la squadra della capitale indosserà una maglietta con la scritta “for Pauline“, dedicata ad una bambina di appena sette mesi affetta da tumore del sangue, diagnosticatole pochi mesi dopo la nascita. Tutti i membri del club, a partire dai giocatori fino ad allenatore e dirigenti hanno accolto con piacere questa campagna, che ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone in merito a quest’importante argomento. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Splendido gesto dell’Hertha, che in occasione del match contro l’Eintracht Francoforte, valido per la seconda giornata di2020/2021, scenderà in campo con un messaggiosulla. Complice l’assenza di uno sponsor, la squadra della capitale indosserà una maglietta con la scritta “for Pauline“,ad una bambina di appena sette mesi affetta da tumore del sangue, diagnosticatole pochi mesi dopo la nascita. Tutti i membri del club, a partire dai giocatori fino ad allenatore e dirigenti hanno accolto con piacere questa campagna, che ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone in merito a quest’importante argomento.

