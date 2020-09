Temptation Island Nip, Serena pronta a lasciare Davide? Parla lei: “Voglio un rapporto in cui sono libera” (Di giovedì 24 settembre 2020) Davide continua a ricevere critiche e polemiche a causa delle sue frasi a Temptation Island Nip nei confronti della fidanzata, lei pronta a lasciarlo? È andata in onda ieri la seconda puntata di Temptation Island Nip, reality sull’amore condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, Davide e Serena sono stati tra i più chiacchierati della puntata. Il ragazzo ha di nuovo detto delle frasi alquanto criticabili sulla fidanzata, lei però questa volta ha reagito. Davide dai filmati ha visto che Serena si è molto avvicinata al tentatore Ettore, un atteggiamento che non si aspettava affatto da parte sua. Davide pensa che la fidanzata si stia allontanando ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 24 settembre 2020)continua a ricevere critiche e polemiche a causa delle sue frasi aNip nei confronti della fidanzata, leia lasciarlo? È andata in onda ieri la seconda puntata diNip, reality sull’amore condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5,stati tra i più chiacchierati della puntata. Il ragazzo ha di nuovo detto delle frasi alquanto criticabili sulla fidanzata, lei però questa volta ha reagito.dai filmati ha visto chesi è molto avvicinata al tentatore Ettore, un atteggiamento che non si aspettava affatto da parte sua.pensa che la fidanzata si stia allontanando ...

