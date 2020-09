Senato: Giunta Elezioni propone annullamento elezione Carbone dopo ricorso Lotito (2) (Di giovedì 24 settembre 2020) (Adnkronos) - Nella seduta pubblica di oggi, dopo la relazione di Adriano Paroli, favorevole all'accoglimento del ricorso di Lotito, sono intervenuti Massimo Luciani, a sostegno dello stesso Lotito, e il Senatore Carbone, che ha anche consegnato la memoria predisposta a suo favore da Annibale Marini. Successivamente la Giunta si è riunita in camera di consiglio e ha quindi deciso di proporre all'Aula l'annullamento dell'elezione di Carbone, che, se approvato, porterà alla proclamazione a Senatore del presidente della Lazio, che si era candidato con Forza Italia. Dodici i voti favorevoli e sette i contrari. Non ha partecipato al voto Pietro Grasso, di Leu, partito che sostiene che il seggio ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) (Adnkronos) - Nella seduta pubblica di oggi,la relazione di Adriano Paroli, favorevole all'accoglimento deldi, sono intervenuti Massimo Luciani, a sostegno dello stesso, e ilre, che ha anche consegnato la memoria predisposta a suo favore da Annibale Marini. Successivamente lasi è riunita in camera di consiglio e ha quindi deciso di proporre all'Aula l'dell'di, che, se approvato, porterà alla proclamazione are del presidente della Lazio, che si era candidato con Forza Italia. Dodici i voti favorevoli e sette i contrari. Non ha partecipato al voto Pietro Grasso, di Leu, partito che sostiene che il seggio ...

