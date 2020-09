Milan, prima rete per Colombo: il classe 2002 a segno in Europa League (Di giovedì 24 settembre 2020) Lorenzo Colombo ha realizzato in Europa League la prima rete con la maglia del Milan: i rossoneri si godono il classe 2002 Lorenzo Colombo ricorderà a lungo la notte di Europa League contro il Bodo/Glimt. Il giovanissimo attaccante classe 2002 ha realizzato la prima rete con addosso la maglia del Milan. Un messaggio chiaro per il tecnico Stefano Pioli, che gli ha dato fiducia dall’inizio dopo la positività al Coronavirus di Zlatan Ibrahimovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Lorenzoha realizzato inlacon la maglia del: i rossoneri si godono ilLorenzoricorderà a lungo la notte dicontro il Bodo/Glimt. Il giovanissimo attaccanteha realizzato lacon addosso la maglia del. Un messaggio chiaro per il tecnico Stefano Pioli, che gli ha dato fiducia dall’inizio dopo la positività al Coronavirus di Zlatan Ibrahimovic. Leggi su Calcionews24.com

ManuBaio : #Milan, giovedì nuovo incontro per #Ajer del #Celtic, ma non è la prima scelta per la difesa. Tra gli obiettivi anc… - CorSport : La prima pagina del #CorSport ?? ??#Roma, #Allegri pensiero fisso ??Caso #Suarez, ora s'indaga per corruzione ??#Milan… - DiMarzio : La prima cena di #Boateng da giocatore del #Monza: le immagini - CGCuba_Milan : RT @JoseCarlosRRuiz: Congratulazioni da @EmbaCubaItalia a #CarlosAcosta, che ha ricevuto il premio annuale 2020 da “Dance Magazine” (Stati… - giusepp16234701 : @theoleaoibra @masolinismo Cerca Milan-bodo/glimt, la prima live che ti spunta è in chiaro -