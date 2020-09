LIVE – Mondiali Imola 2020 | cronometro donne Elite | tutti gli aggiornamenti DIRETTA

(Di giovedì 24 settembre 2020) Lascritta dellafemminile che apre il programma deidi ciclismo su strada di. Si assegna il primo titolo iridato della manifestazione, con la prova contro il tempo riservata allelungo i 31,7 chilometri che vedono partenza ed arrivo all’interno dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. Favorite d’obbligo la statunitense Chloe Dygert e l’olandese Anna Van der Breggen, che non a caso saranno le ultime a partire tra le 51 atlete iscritte. L’Italia schiera Vittoria Guazzini e Vittoria Bussi, con quest’ultima che con una grande prestazione potrebbe sognare un bel piazzamento. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla prima partenza, per non farvi perdere ...

Dal 24 al 27 settembre 2020 ad Imola vanno in scena i Mondiali di cliclismo 2020. Inizialmente, la sede scelta per la disputa della massima rassegna al mondo era quello di Aigle-Martigny, in Svizzera, ...