L’eroico salvataggio di un gruppo di sub di uno squalo balena intrappolato per il collo da una spessa corda VIDEO

Leggi su virali.video

(Di giovedì 24 settembre 2020) A Dicembre dello scorso anno una squadra di immersionisti esperti è riuscita a salvare un esemplare diincastrato in unarobusta. E’ successo sull’isola di Fuvahmulah, alle Maldive, dove i subacquei di un’agenzia turistica stavano facendo delle immersioni guidate per undi visitatori. Mentre erano intenti nel loro lavoro hanno notato all’improvviso qualcosa di incredibile. Un esemplare di, di circa 4 metri di lunghezza, stava nuotando nel mare sottostante alla loro barca. Quello che ha allarmato subito i due sub, Simone Musumeci e Antonio Di Franca, era che l’enormeaveva unastretta tutta intorno al suo corpo. credit: Youtube/Videlo La ...