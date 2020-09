Il Metodo Kominsky: Alan Arkin non tornerà nella terza e ultima stagione della serie Netflix (Di giovedì 24 settembre 2020) Alan Arkin ha confermato la scelta di non proseguire l'esperienza de Il Metodo Kominski oltre la seconda stagione, si attende un nuovo attore in arrivo per la stagione finale della serie Netflix. L'acclamata serie Netflix Il Metodo Kominsky si concluderà con la terza stagione che perà dovrà fare a meno di Alan Arkin. L'attore non tornerà ad affiancare il collega Michael Douglas negli ultimi episodi dello show creato da Chuck Lorre. A quanto pare, come spiega Deadline Alan Arkin aveva preso la decisione già da tempo specificando di non voler andare ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 settembre 2020)ha confermato la scelta di non proseguire l'esperienza de IlKominski oltre la seconda, si attende un nuovo attore in arrivo per lafinale. L'acclamataIlsi concluderà con lache perà dovrà fare a meno di. L'attore non tornerà ad affiancare il collega Michael Douglas negli ultimi episodi dello show creato da Chuck Lorre. A quanto pare, come spiega Deadlineaveva preso la decisione già da tempo specificando di non voler andare ...

A quanto pare, come spiega Deadline Alan Arkin aveva preso la decisione già da tempo specificando di non voler andare avanti oltre la seconda stagione. Adesso gli autori dovranno dare la degna uscita al personaggio di Norman Newlander.

