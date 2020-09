sportli26181512 : Il gesto di Mourinho che ha commosso la Premier: 'Una foto in onore di tuo padre': Bel momento in conferenza stampa… - cescu : Vogliamo aspettare ancora a santificare quest’uomo???!!! -

Ultime Notizie dalla rete : gesto Mourinho

Sport Fanpage

Jose Mourinho sa essere ancora speciale. L’allenatore del Tottenham in conferenza stampa si è reso protagonista di un bel momento con un giornalista che gli chiedeva di scattare una foto in memoria di ...Una richiesta che non si sarebbe mai aspettato di ricevere in conferenza stampa. José Mourinho negli appuntamenti con la stampa si è sempre fatto notare per i suoi monologhi originali o per gli attacc ...