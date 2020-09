Francia, cresce la fiducia delle imprese manifatturiere (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Migliora ancora la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di settembre. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è salito a 96 punti dai 92 di agosto (93 la prima lettura) e risulta anche superiore alle attese degli analisti che avevano previsto un incremento fino a 95 punti. L’indice complessivo del clima degli affari è salito a 92 da 90 punti. Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi aumenta a 95 da 93 punti. Il clima nel commercio al dettaglio si porta a 95 da 93 punti Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Migliora ancora lafrancesi nel mese di settembre. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è salito a 96 punti dai 92 di agosto (93 la prima lettura) e risulta anche superiore alle attese degli analisti che avevano previsto un incremento fino a 95 punti. L’indice complessivo del clima degli affari è salito a 92 da 90 punti. Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi aumenta a 95 da 93 punti. Il clima nel commercio al dettaglio si porta a 95 da 93 punti

(Teleborsa) - Migliora ancora la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di settembre. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è salito a 96 pu ...

Le attese erano per una cresciuta leggermente piu' contenuta a 95. Il sentiment nel settore manifatturiero francese ha continuato la sua costante ripresa a settembre, dopo uno storico calo di 30 punti ...

